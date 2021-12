Through the intercession of “Virgen de Guadalupe,” plans for the Feast of Our Lady of Guadalupe are proceeding with the hopes of providing as much celebration as possible amid the continuing COVID-19 pandemic.

Particularly in the areas of large Latino populations in the Diocese of Scranton, the annual observance commemorates the appearance of the Virgin Mary to a Mexican Indian peasant — now venerated as Saint Juan Diego — in December 1531 in Tepeyac, near present-day Mexico City.

The Blessed Mother’s appearance is believed to have resulted in millions of conversions to Catholicism, and her message of hope continues to inspire those of Hispanic descent.

In 1946, Pope Pius XII declared Our Lady of Guadalupe as Patroness of the Americas.

The Our Lady of Guadalupe feast on Dec. 12 will culminate a host of celebrations being planned throughout the Diocese, especially in those parishes made up of significant Hispanic/Latino communities.

Saint Matthew Parish

East Stroudsburg

Novena

Saturdays 7 PM in the Church

December 11

7:00 p.m.- Vigil (Blessed Sacrament Exposed)

11:00 p.m. – Mañanitas

December 12

2:00 p.m. Mass with a reception following Mass

Annunciation Parish

Hazleton

December 3 – 11

6:30 p.m. Rosary

7:00 p.m. Mass

December 12

12:00 p.m. Mass

Holy Name of Jesus Parish

Hazleton

December 12

12:00 p.m. Mass

Sacred Hearts of Jesus & Mary Parish, Jermyn

December 12

12:00 p.m. Mass with a reception following Mass

Saint Joachim Parish

Meshoppen

December 12

3:00 p.m. Mass with a reception following Mass

Saint John Neumann Parish, Scranton

December 3-11

6:30 p.m. Novena

December 12

3:00 a.m. procession from the Cathedral of Saint Peter to Saint John Neumann Parish.

4:30 a.m. – 6:30 a.m. –

Mañanitas with Mariachi

6:30 a.m. Mass with Mariachi

1:00 p.m. Mass with Bishop Joseph C. Bambera with a reception after Mass

(Chinelo Danza at Mass and at the Gym)

Saint Nicholas Parish

Wilkes-Barre

December 11

6:00 p.m. – 9:00 p.m. Vigil

(Prayer and Danza)

December 12

5:00 a.m. Mañanitas

3:00 p.m. procession beginning at 368 Old River Road, Wilkes-Barre, PA 18702

5:00 p.m. Mass with Bishop Joseph C. Bambera with a reception after Mass

Saint Boniface Parish

Williamsport

December 12

4:30 p.m. Mass with a reception following Mass

Parroquia San Mateo

East Stroudsburg

Novena

Sábados 7 PM en la Iglesia

Diciembre 12

2:00 p.m. Misa

Recepción después de Misa

Parroquia Anunciación

Hazleton

Diciembre 3 – 11

6:30 p.m. Rosario

7:00 p.m. Misa

Diciembre 12

12:00 p.m. Misa

Parroquia Santo Nombre de Jesús, Hazleton

Diciembre 12

12:00 p.m. Misa

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Maria, Jermyn

Diciembre 12

12:00 p.m. Misa

Recepción después de Misa

Parroquia San Joaquín, Meshoppen

Diciembre 12

3:00 p.m. Misa

Recepción después de Misa

Parroquia San Juan Neumann, Scranton

Diciembre 3-11

Novena 6:30 PM

Diciembre 12

3:00 a.m. Procesión desde la Catedral de San Pedro hasta la Iglesia San Juan Neumann

4:30 a.m. – 6:30 a.m. Mañanitas con Mariachi

6:30 a.m. Misa con Mariachi

1:00 a.m. Misa con el Obispo Bambera

Recepción después de Misa en el Gimnasio (Baile de Chinelos en misa y en el gimnasio)

Parroquia San Nicolás, Wilkes-Barre

Diciembre 11

6:00 p.m. – 9:00 p.m. Vigilia (Oración y Danza)

Diciembre 12

5:00 a.m. Mañanitas (Almuerzo después de las Mañanitas)

3:00 p.m. Procesión comenzando en 368 Old River Road Wilkes Barre, PA 18702

5:00 p.m. Misa

Recepción después de Misa

Parroquia San Bonifacio, Williamsport

Diciembre 12

4:30 p.m. Misa

Recepción después de Misa