His Excellency, Bishop Joseph C. Bambera, announces the following appointments, as follows:
Reverend Richard W. Beck, to Administrator pro tem, Blessed Virgin Mary Queen of Peace Parish, Hawley, effective October 15, 2025.
Reverend Shawn M. Simchock, from Pastor, Blessed Virgin Mary Queen of Peace Parish, Hawley, to Senior Priest, Our Lady of Peace Parish, Hazleton, effective October 15, 2025.
Deacon Alan Baranski, to Diaconal Ministry, St. Maximilian Kolbe Parish, Pocono Pines. Deacon Baranski will continue his Diaconal Ministry at Most Holy Trinity Parish, Cresco, effective October 1, 2025.
Deacon José Mendoza, to Diaconal Ministry, St. Maximilian Kollbe Parish, Pocono Pines. Deacon Mendoza will continue his Diaconal Ministry at Most Holy Trinity Parish, Cresco, effective October 1, 2025.
Deacon Thomas Amoroso, to Diaconal Ministry, Most Holy Trinity Parish, Cresco. Deacon Amoroso will continue his Diaconal Ministry at St. Maximilian Kolbe Parish, Pocono Pines, effective October 1, 2025.