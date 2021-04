NOTICE TO THE ROMAN CATHOLIC FAITHFUL OF THE DIOCESE OF SCRANTON :

The Fraternité Notre Dame Community, since its acquisition of the former Saint Mary of the Assumption Parish complex in South Scranton, Pennsylvania in 2020, has generously provided support to the poor, particularly during the course of the current health crisis. The Community, however, describes itself as a Traditional Catholic Religious Order that is not in union with the Pope. As such, it is not a legitimate religious order of the Catholic Church.

The faithful of the Diocese of Scranton should not attend Masses nor receive the sacraments provided by the Fraternité Notre Dame Community when Masses are available in nearby Churches of the Diocese. Particularly regarding the sacraments of Confession and Marriage, these celebrations would not only be illicit, but also invalid.

COMUNICADO A LOS FIELES CATÓLICOS ROMANOS DE LA DIÓCESIS DE SCRANTON:

La Comunidad de Fraternité Notre Dame, desde que adquirió el antiguo complejo de la parroquia de Santa María de la Asunción en el Sur de Scranton, Pensilvania en el año 2020, ha brindado generosamente apoyo a los pobres, particularmente durante el curso de la actual crisis de salud. La Comunidad, sin embargo, se describe a sí misma como una Orden Religiosa Católica Tradicional que no está en unión con el Papa. Como tal, no es una orden religiosa legítima de la Iglesia Católica.

Los fieles de la Diócesis de Scranton no deben asistir a las Misas ni recibir los sacramentos proporcionados por la Comunidad Fraternité Notre Dame cuando las Misas están disponibles en las Iglesias cercanas de la Diócesis. Particularmente en lo que respecta a los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía, estas celebraciones no solo serían ilícitas, sino también inválidas.