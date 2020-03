Solemnity of the Annunciation of the Lord

March 25, 2020

Dear Brothers and Sisters,

Four weeks ago today, Lent began with the celebration of Ash Wednesday and its cherished invitation to rend our hearts and return to the Lord. We embraced this holy season of penance, sacrifice and conversion, hoping and praying that as Lent annually carries us to Holy Week and Easter, our lives of faith would be renewed and reflect a bit more clearly the life and love of Jesus. On Ash Wednesday, none of us could have imagined the depth of sacrifice that the current health crisis would demand of us.

On March 16, 2020, I suspended the celebration of all public Masses in the eleven counties of the Diocese of Scranton. While so many of you expressed how heartbroken you were with this decision, you embraced it willingly in a spirit of faith and self-sacrifice in order that the Church could do its part in mitigating the spread of the coronavirus.

Today, sadly, we are called to sacrifice even further for the sake of serving one another in our battle against this dreaded disease. The cherished Liturgies of Holy Week and Easter – Palm Sunday, the Mass of the Lord’s Supper followed by Adoration of the Blessed Sacrament, the Celebration of the Lord’s Passion, the Great Vigil of Easter and Easter Sunday Masses – will all be celebrated privately, without all of you, the blessed faithful who make up the Diocese of Scranton – filling our churches as you have always done during these most sacred days. The Chrism Mass will be deferred to a later date when the current health crisis has passed.

While this ongoing pandemic is calling us to be socially distant from one another, it does not mean we need to be spiritually distant. I invite you and your family to join me in prayer as we renew our efforts to turn to the Lord. While not open to the public, all of our Holy Week liturgies at the Cathedral of Saint Peter in Scranton will be broadcast on CTV: Catholic Television and live-streamed on the Diocese of Scranton’s website and social media platforms. Many parishes will also plan to broadcast their own Masses.

As we seek to come to terms with this latest casualty of the coronavirus, I want to share with you a recent encouraging directive of the Holy See regarding the Sacrament of Reconciliation, firmly rooted in the traditions of our Church. With the increasing difficulty for individuals to receive the Sacrament of Reconciliation due to the current health crisis, the faithful are reminded that by having perfect contrition, one can receive the forgiveness of sins apart from going to confession. Perfect contrition requires the following three things: a love of God above all else; a sincere desire for the forgiveness from sin; and the resolution to go to confession as soon as possible when this health crisis subsides. Please take consolation in knowing that while you may not have access to the Sacrament of Reconciliation, the power and love of God is far greater than we can imagine. For all who sincerely express contrition, your sins are forgiven.

My friends, in so many respects, it seems that the disciplines of Lent will last a bit longer this year as we continue to sacrifice, to pray and to serve in unimaginable ways. Yet, through God’s grace, I hope that we can begin to see one of the blessings of this difficult moment in our lives. In the midst of this crisis, so many of you are responding generously and courageously to the Gospel invitation to walk in the footsteps of Jesus, sacrificing our own well-being and serving selflessly the lives that God places in our own.

As we confront the uncertainty of our future, may we recognize that our greatest hope has always been rooted in our embrace of the mystery of Jesus’ suffering, death and resurrection – the heart of our faith as Christians. Good Friday, with its suffering and pain, always yields to power of Easter and its promise of life and peace! So too will this moment in our lives.

May God continue to bless you and your family and keep you safe.

Saint Joseph, pray for us!

Faithfully yours in Christ,

†Joseph C. Bambera

Most Reverend Joseph C. Bambera, D.D., J.C.L.

Bishop of Scranton

Solemnidad de la Anunciación del Señor

25 de marzo de 2020

Queridos hermanos y hermanas,

Hoy hace cuatro semanas, la Cuaresma comenzó con la celebración del Miércoles de Ceniza y su apreciada invitación a someter nuestros corazones y regresar al Señor. Abrazamos este santo tiempo de penitencia, sacrificio y conversión, esperando y orando para que, como Cuaresma anualmente nos lleve a la Semana Santa y a la Pascua, nuestra vida de fe se renovará y reflejara un poco más claramente la vida y el amor de Jesús. El Miércoles de Ceniza, ninguno de nosotros podría haber imaginado la profundidad del sacrificio que la actual crisis de salud nos demandaría.

El 16 de marzo de 2020, suspendí la celebración de todas las misas públicas en los once condados de la Diócesis de Scranton. Mientras tantos de ustedes expresaron lo desconsolados que estaban con esta decisión, la abrazaron voluntariamente con espíritu de fe y sacrificio para que la Iglesia pudiera hacer su parte en la reducir de la propagación del coronavirus.

Hoy, lamentablemente, estamos llamados a sacrificarnos aún más por el bien de servirnos unos a otros en nuestra batalla contra esta temida enfermedad. Las preciadas Liturgias de Semana Santa y Pascua – Domingo de Ramos, la Misa de la Cena del Señor seguida de la Adoración del Santísimo Sacramento, la Celebración de la Pasión del Señor, la Gran Vigilia de Pascua y misas dominicales de Pascua – se celebrarán en privado, sin todos ustedes, los fieles que conforman la Diócesis de Scranton, llenando nuestras iglesias como siempre lo han hecho durante estos días más sagrados. La Misa crismal se aplazará a una fecha posterior cuando haya pasado la actual crisis de salud.

Si bien esta pandemia en curso nos llama a estar socialmente distantes unos de otros, no significa que debamos estar espiritualmente distantes. Los invito a ustedes y a su familia a unirse a mí en la oración mientras renovamos nuestros esfuerzos para volvernos al Señor. Aunque no están abiertas al público, nuestras liturgias de Semana Santa en la Catedral de San Pedro en Scranton se transmitirán en CTV: canal Católico y se transmitirá en vivo en el sitio web de la Diócesis de Scranton y plataformas de medios sociales. Muchas parroquias también planean transmitir sus propias Misas.

Al tratar de llegar a un acuerdo con esta última consecuencia del coronavirus, quiero compartir con ustedes una reciente directiva alentadora de la Santa Sede sobre el Sacramento de la Reconciliación, firmemente arraigada en las tradiciones de nuestra Iglesia. Con la creciente dificultad para que las personas reciban el Sacramento de la Reconciliación debido a la actual crisis de salud, se recuerda a los fieles que al tener una contrición perfecta, se puede recibir el perdón de los pecados aparte de ir a la confesión. La contrición perfecta requiere las siguientes tres cosas: un amor a Dios por encima de todo; un deseo sincero de perdón del pecado; y la resolución de ir a confesarse lo antes posible cuando esta crisis sanitaria desaparezca. Por favor, sientan consuelo al saber que si bien tal vez no tengan acceso al Sacramento de la Reconciliación, el poder y el amor de Dios son mucho mayores de lo que podemos imaginar. Por todos los que expresan sinceramente contrición, tus pecados son perdonados.

Mis amigos, en tantos aspectos, parece que las disciplinas de cuaresma durarán un poco más este año a medida que sigamos sacrificando, orando y sirviendo de maneras inimaginables. Sin embargo, por medio de la gracia de Dios, espero que podamos comenzar a ver una de las bendiciones de este difícil momento en nuestra vida. En medio de esta crisis, muchos de ustedes están respondiendo generosa y valientemente a la invitación evangélica a seguir los pasos de Jesús, sacrificando su propio bienestar y sirviendo desinteresadamente la vida que Dios pone en la nuestra.

Al afrontar la incertidumbre de nuestro futuro, reconozcamos que nuestra mayor esperanza siempre ha estado arraigada en nuestro abrazo del misterio del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, el corazón de nuestra fe como cristianos. ¡El Viernes Santo, con su sufrimiento y dolor, siempre cede al poder de la Pascua y a su promesa de vida y paz! También lo hará este momento en nuestras vidas.

Que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a su familia y los mantenga a salvo.

¡San José, reza por nosotros!

Fielmente tuyo en Cristo,

†Joseph C. Bambera

Reverendísimo Joseph C. Bambera, D.D., J.C.L.

Obispo de Scranton