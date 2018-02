News/Press Releases

JMJ Radio recently began airing a live broadcast of a Mass in Spanish. The broadcast from Annunciation Church in Hazleton airs Sundays at 7 p.m.

In addition, the station airs a weekly Spanish show hosted by Father Victor Leon from Annunciation Parish. The show airs on Sunday 1:00–1:30 p.m. and again on Saturday 7:30–8:00 p.m.

JMJ Radio broadcasts on 750 AM and 98.9 FM in the Wilkes-Barre and Scranton areas, 1490 AM in Hazleton, and 91.7 FM in Dushore. The station can also be heard at jmj750.com (click on the “listen live” button). Those who have a smart phone can download a free app, “Tuneinradio,” and search for JMJ CATHOLIC RADIO.

Misa en español en Radio JMJ

La radio JMJ recientemente comenzó con su transmisión en vivo de misa en español. Se transmite desde la Iglesia de Annunciation en Hazleton los domingos a las 7 p.m.

Además, la estación transmite un programa semanal en español presentado por el padre Victor Leon de la parroquia Anunciación. El programa se transmite el domingo de 1: 00 a 1: 30 p.m. y nuevamente el sábado de 7: 30 a 8: 00 p.m.

La radio JMJ transmite en 750 AM y 98.9 FM en las áreas de Wilkes-Barre y Scranton, 1490 AM en Hazleton, y 91.7 FM en Dushore. La estación también se puede escuchar en jmj750.com (haga clic en el botón “escuchar en vivo”). Aquellos que tienen un teléfono inteligente pueden descargar una aplicación gratuita, “Tuneinradio” y buscar por JMJ CATHOLIC RADIO.